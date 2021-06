Dimissioni Sculco, Sestito: “A perdere una risorsa sono la buona politica e la città”

Tiene ancora banco la notizia delle dimissioni dell’ex assessore comunale Alessio Sculco. All’indomani del fatto a dire la sua è stata la consigliera comunale Raffaela Sestito: “Le dimissioni di Alessio Sculco dall’incarico di assessore privano il Comune di una personalità di spessore, competente e autorevole”.

“Non sono certo io a giudicare la bontà del lavoro di Alessio, perché basta ascoltare tutte quelle persone che hanno avuto a che fare con i settori che ha diretto, dalle Attività economiche alla Digitalizzazione, per capire quanto abbia inciso, in positivo, nell’azione amministrativa della giunta Abramo. Da delegato dell’esecutivo Sculco – aggiunge – non ha mai lesinato impegno, si è sempre comportato in maniera corretta e leale dimostrando, oltre a una riconosciuta professionalità, anche straordinarie doti umane. A perdere, quando decide di lasciare una risorsa, giovane e appassionata come Alessio, sono la buona politica e la città”.