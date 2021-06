Cardamone -Procopi: Nomina di Occhiuto conferma ruolo centrale di Forza Italia

Nota stampa di Ivan Cardamone (Coordinatore cittadino di FI Catanzaro) e Giulia Procopi (Capogruppo di FI in Consiglio comunale)

“La designazione di Roberto Occhiuto a candidato del centrodestra per le prossime elezioni regionali calabresi, rappresenta il risultato naturale di un percorso che vede confermato il ruolo centrale di Forza Italia nel progetto politico del centrodestra. Da tempi non sospetti, la scelta di Roberto Occhiuto era stata indicata, da più parti, come quella più giusta per dare seguito al cammino avviato dal centrodestra per imprimere una svolta amministrativa alla nostra regione. In tal senso, la disponibilità, la convinzione e la volontà dimostrate dallo stesso Roberto Occhiuto, nell’accogliere la prossima sfida elettorale, hanno rappresentato sicuramente una chiave vincente attorno a cui coagulare tutte le anime del centrodestra per una squadra unita e compatta.

Alla fine, a dispetto dell’ondata di un invocato civismo o dei forzisti di ultima istanza, hanno vinto la militanza, l’esperienza, la coerenza politica che riteniamo siano gli ingredienti necessari e indispensabili per affrontare i tanti problemi della nostra terra, aggravati dall’emergenza covid, ma anche per dare credibilità alla propria attività. Da Forza Italia e dalla Calabria arriva, dunque, un messaggio importante nel riconoscimento del ruolo che il partito continua a rivestire quale punto di riferimento moderato e liberale. Anche Catanzaro, dunque, si prepara a sostenere questa sfida, con la propria rappresentanza politica e istituzionale per sostenere il candidato alla Regione Calabria, Roberto Occhiuto”.