Consigliere regionale Pitaro: “Siano effettuati interventi affinché campo scuola Catanzaro sia omologato”

“Si facciano gli interventi necessari per avere un ‘Campo-scuola’ regolare dal punto di vista normativo e tale da garantire l’omologazione dei risultati di atletica leggera. Grave è che il capoluogo della Calabria non abbia ancora una pista omologata per l’atletica leggera!

È un altro dei limiti di questa città che arreca non pochi fastidi agli atleti catanzaresi, costretti a recarsi nella altre province calabresi per disputare le gare regionali organizzate dalla Federazione Italiana di Atletica Leggera (Fidal). Un limite, inoltre, considerato che questi eventi a valenza regionale e nazionale sono attrattori formidabili di pubblico, che fa perdere al capoluogo della Calabria preziose occasioni turistiche ed economiche, nonché la possibilità di esaltare le proprie specificità culturali”.

È quanto chiede il consigliere regionale Francesco Pitaro dopo aver effettuato un sopralluogo al ‘Campo-scuola’ della città insieme a Pietro Mirabelli presidente “Fiamma Catanzaro”, a Bruno Spina presidente “Hobby Marathon” e a Marcello Mondilla istruttore “Scal” (Scuola Catanzarese di Atletica Leggera). Per il consigliere regionale: “Colmare questa lacuna di cui si discute ormai da anni, dovrebbe essere un impegno da portare rapidamente a compimento da parte dell’Amministrazione comunale.

Disponendo di uno spazio già funzionale e operativo, che rappresenta un rilevante aggregatore sportivo attraverso il quale si sviluppa la socialità sportiva e lo spirito di comunità, non si capisce perché si resti inerti. Inoltre, è proprio irrobustendo queste infrastrutture che si può migliorare, rendendo un servizio utile alla collettività, la qualità della vita e iniziare a togliere dal cono d’ombra una città che, a incominciare dallo sport, avverte la necessità di esercitare un ruolo non più marginale, ma da protagonista nel contesto regionale e nazionale”.