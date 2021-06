“Incuria nelle aree verdi all’interno delle rotatorie Provincia o Anas”

“Ho ricevuto diverse segnalazioni – scrive il consigliere comunale Luigi Levato– da parte di cittadini residenti o lavoratori che raggiungono il capoluogo ogni giorno: con queste giuste e legittime lamentele viene evidenziato lo stato di incuria delle aree verdi all’interno delle rotatorie di proprietà provinciale o Anas all’altezza di importanti svincoli o imbocchi stradali.

La situazione, oltre a danneggiare in modo evidente l’immagine della città, considerato come gran parte di queste rotatorie costituiscano il biglietto da visita in ingresso, riduce soprattutto la sicurezza degli automobilisti, perché con l’erba alta diminuisce la visibilità e, di conseguenza, anche le possibilità di transitare senza pericoli. Oggi o domani potrebbero verificarsi incidenti che sarebbero al contrario evitabili in caso di intervento semplice e immediato.

Pertanto, mi appello all’ente intermedio e all’Anas perché facciano partire un’azione di diserbo e pulizia delle aree verdi nelle rotatorie di propria competenza: solo in questo modo verrebbe garantita una risposta celere e concreta alle necessità di decoro e sicurezza della città e degli automobilisti”.