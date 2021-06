Consiglio comunale Catanzaro, il 22 giugno la prima convocazione della prossima seduta

Il Presidente del Consiglio comunale, Marco Polimeni, ha convocato la civica assise in prima seduta per martedì 22 giugno, alle ore 9.30, ed in seconda per giovedì 24 giugno, alle ore 12.

Diciassette i punti inseriti all’ordine del giorno: Comunità d’Ambito Territoriale Ottimale per la gestione del servizio rifiuti – costituzione consorzio ex art. 4 l. r. Calabria n. 14/2014 così come integrato dall’art. 2, comma 1, l. r. 30 aprile 2020, n. 1 – adesione “Consorzio Ato rifiuti Catanzaro”; Approvazione modifica regolamento per la disciplina della tassa sui rifiuti “Tari”, approvato con delibera di Consiglio comunale n. 130 del 30 luglio 2014 e modificato con delibere di consiglio comunale n. 62 del 30 marzo 2017, n. 17 del 20 febbraio 2018, n. 63 del 30 aprile 2020 e n. 86 del 25 giugno 2020;

Riconoscimento riduzioni delle tariffe tassa rifiuti (Tari) alle utenze non domestiche per l’emergenza epidemiologica covid-19 in atto. Approvazione differimento termine di pagamento prima rata Tari, in scadenza al 31 maggio 2021, per le utenze non domestiche costrette a sospendere la loro attività, o a esercitarla in forma ridotta, anche a seguito dei provvedimenti nazionali e regionali che ne hanno disposto la sospensione parziale o totale;

Regolamento per il rilascio del contrassegno per persone con disabilità e per l’assegnazione a titolo gratuito di stalli di sosta riservati a persone titolari di contrassegno di parcheggio per disabili (ai sensi dell’art. 381 comma 5 del regolamento di esecuzione ed attuazione del nuovo codice della strada, d.p.r. n. 495/1992 e d.p.r. 151/2012 e successive modificazioni e integrazioni). Il Consiglio comunale tratterà, inoltre, dodici delibere inerenti riconoscimento di debiti fuori bilancio.