Abramo: “Sbloccate le pratiche inerenti la rifunzionalizzazione dei torrenti Castace e Fiumarella”

“Grazie all’attenzione che Pasquale Gidaro, il neo soggetto attuatore per l’interventi di mitigazione del rischio idrogeologico in Calabria, ha riservato alla città di Catanzaro in brevissimo tempo, dal suo insediamento, sono state sbloccate le pratiche inerenti gli interventi di rifunzionalizzazione idraulica dei torrenti Castace e Fiumarella, consentendo all’amministrazione comunale di poter appaltare i lavori”.

Lo afferma il sindaco Sergio Abramo.

“I ritardi accumulati, segnalati da articoli di stampa, sono già stati superati dal deciso interessamento e dal grande impegno profuso da Gidaro, al fine di velocizzare i tempi di risposta della burocrazia regionale e autorizzare gli interventi, dando risposte concrete alla città Capoluogo. Si tratta di attività complesse, che consentiranno di mettere in sicurezza gli alvei dei torrenti e superare delle problematiche che erano da tempo all’attenzione della Regione Calabria e hanno trovato, finalmente, nell’ultimo mese la dovuta soluzione”.