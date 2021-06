Consigliere comunale Levato: urge un intervento per mettere in sicurezza l’alveo del torrente Castace

“Preoccupano le condizioni in cui versa il letto del torrente Castace. L’erba è arrivata ormai al livello della strada e le conseguenze rischiano di essere gravissime, sia dal punto di vista igienico-ambientale, che da quello della sicurezza”.

Lo afferma il consigliere comunale del Gruppo misto, Luigi Levato. “Da diverso tempo un progetto per la sistemazione e la messa in sicurezza dell’alveo del Castace, così come di quello della Fiumarella, giace nei cassetti della Regione Calabria. Al momento ancora nessuna decisione è stata adottata per sbloccare i fondi e consentire all’amministrazione di poter bandire i relativi lavori. Con l’estate alle porte, la situazione rischia di degenerare per i pericoli sanitari.

E, al tempo stesso, bisogna evitare di arrivare alla stagione delle piogge senza una soluzione in mano. La mia richiesta, perciò, è che dalla Regione e da tutti gli uffici preposti si possa dare il via libera ad un intervento straordinario per scongiurare ogni rischio che, dalla mancata manutenzione, possa derivare per l’incolumità”.