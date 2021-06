Costa presidente Accademia, Polimeni: “Ha sempre dimostrato visione e competenza”

La nomina di Aldo Costa, valoroso esponente del mondo della cultura catanzarese, alla presidenza dell’Accademia delle Belle Arti darà ancora maggiore impulso e slancio ad un comparto fondamentale per la nostra città – lo afferma il Presidente del Consiglio comunale Marco Polimeni.

L’Avv. Costa – aggiunge – tanto durante le sue esperienze politiche, quanto durante l’espletamento del suo ruolo nella qualità di Direttore Generale della Fondazione Politeama, ha dimostrato visione e competenza oltre che marcata capacità amministrativa, qualità che risulteranno certamente fondamentali anche durante questa nuova e avvicinante avventura.

All’amico Aldo – conclude l’esponente politico – non posso che augurare buon lavoro e rinnovare, anche a nome del Consiglio comunale, la massima disponibilità per avviare percorsi comuni e collaborazioni future.