Filippo Mancuso non è più consigliere comunale. Al suo posto Anna Altomare. “Questioni di opportunità”

Ha formalizzato le sue dimissioni da Consigliere comunale Filippo Mancuso. La decisione era stata annunciata dallo stesso Mancuso. Stamattina è stata formalizzata all’ufficio di presidenza. A lui, nell’aula rossa di palazzo De Nobili, subentra Anna Altomare, candidata nella lista Federazione popolare per Catanzaro, che fa capo all’assessore ai lavori pubblici Franco Longo.

LE PAROLE DI MANCUSO

Filippo Mancuso ha formalmente rassegnato le proprie dimissioni da consigliere comunale. “Come già preventivamente reso noto con una lettera rivolta al Presidente del Consiglio Marco Polimeni, durante l’ultima riunione dell’assemblea – commenta Mancuso – ho assunto questa decisione per questioni di opportunità, sgomberando il campo da ogni equivoco sui cumuli di incarichi, in vista delle imminenti elezioni regionali e della campagna elettorale in cui sarò schierato in prima persona. Gli impegni politici, che già mi riguardano a tempo pieno nel ruolo di consigliere regionale, non mi consentono, dunque, di poter assolvere pienamente, e con la giusta responsabilità, anche alla funzione di consigliere comunale. Resta, tuttavia, immutato il rapporto di lealtà e di stima nei confronti del sindaco Abramo, della maggioranza e dell’intero Consiglio comunale. Questa mia decisione consentirà, al contempo, ad altri soggetti di intraprendere il ruolo di amministratore mettendosi al servizio della città in quest’ultimo scorcio di consiliatura”.