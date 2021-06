Amendola in Consiglio provinciale, gli auguri di “Obiettivo Comune”

Il Gruppo Obiettivo Comune augura buon lavoro al proprio capogruppo in Consiglio comunale, Andrea Amendola, per l’imminente ingresso nel Consiglio provinciale di Catanzaro. Contestualmente, ringrazia il consigliere dimissionario Filippo Mancuso per l’impegno profuso nella sua doppia veste istituzionale.

“Siamo certi che il collega Amendola saprà svolgere al meglio il proprio ruolo, portando avanti le istanze della cittadinanza e rafforzando la rappresentanza del Gruppo di riferimento anche all’interno dell’ente intermedio”.