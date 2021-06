Maria Antonietta Ventura parla da candidata e dice : “Incontrerò i sindacati”

“In Calabria occorre ripartire dal lavoro, la prima delle emergenze”. Lo afferma, in una nota, Maria Antonietta Ventura, candidata del Centrosinistra alla presidenza della Regione del Centrosinistra che, “dopo l’investitura ufficiale – riporta una nota – ha voluto contattare subito i leader regionali di Cgil, Cisl e Uil, per concordare con loro un primo incontro allo scopo di avviare un confronto su un tema delicatissimo e strategico per la regione”.

“Liberare dal condizionamento del bisogno e dalla disperazione per il domani tanti nostri giovani e meno giovani – sostiene Ventura – diventa l’obiettivo primario di chi vuole governare questo territorio. Il lavoro, certo e stabile, è un valore assoluto per rendere liberi e autonomi i nostri cittadini. Per questa ragione incontrerò prestissimo i segretari regionali delle organizzazioni sindacali, allo scopo di individuare percorsi condivisi, obiettivi da raggiungere, allo scopo di allargare e far crescere in goni modo l’occupazione. Senza questo presupposto, ogni azione politica resta semplicemente un azzardo o la semplice teoria di un esercizio retorico. Il lavoro prima di tutto e prima di ogni cosa. Il primo di tutti i diritti insieme al diritto alla salute”.

“Lavoro legale e sicuro. Su questa emergenza – sottolinea ancora la candidata presidente del Centrosinistra – che sta dilaniando l’anima di decine di migliaia di ragazze e ragazze imposterò la base della mia campagna elettorale. Perché non ci può essere speranza alcuna di riscatto morale e civile per questa terra se i nostri cittadini non possono vivere dignitosamente di un lavoro dignitoso”.