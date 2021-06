Vono (Iv): “Il turismo si fa anche osando. Pensiamo ad una cabinovia tra il Porto, il centro della città e che arrivi fino a Taverna”

“Una cabinovia di ultima generazione – come la Skyway del Monte Bianco- che collega il porto di Catanzaro Marina con il centro storico di Catanzaro-Taverna per poi raggiungere Villaggio Mancuso con due fermate intermedie, la prima nel centro storico, l’altra su Taverna città d’arte. E’ il progetto presentato al Sila Science Park da ‘Visit Sila Piccola’ alla vice presidente della Commissione dei Lavori Pubblici del Senato, Silvia Vono. “Ho deciso – afferma la senatrice calabrese di Italia Viva – di valutare seriamente questa iniziativa perché ora è il momento di osare, di progettare e di avere visione per un reale sviluppo turistico-economico del nostro territorio. I benefici potrebbero portare a Catanzaro e alla meravigliosa Sila, un’ inestimabile valore in termini di immagine a tutta la Calabria. La centralità delle infrastrutture é un punto di partenza per il rilancio del Sud, per la creazione di posti di lavoro e soprattutto per un riscatto sociale ed economico concreto delle nostre aree”, conclude.