Tirocinanti di lunga durata, Vono: “Urgente dare loro una prospettiva occupazionale”

“E’ assolutamente urgente dare una prospettiva occupazionale ai 6250 disoccupati di lunga durata ed ex beneficiari di ammortizzatori sociali in deroga cui la Regione Calabria, negli anni passati, ha offerto diverse misure di politiche attive senza garantire però una prospettiva di regolarizzazione stabile”. Lo chiede la senatrice Silvia Vono, vicepresidente della Commissione Trasporti di palazzo Madama, in una interrogazione parlamentare al Ministro della Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta.

“La Regione Calabria non può permettersi di perdere l’enorme patrimonio di competenze e professionalità acquisite negli anni da questi lavoratori e soprattutto non può creare una nuova sacca di precariato sociale in un clima di grande difficoltà economica e di povertà come quello che stiamo vivendo a causa della pandemia. Sarebbe opportuno verificare se esistono i presupposti per accompagnare verso il pensionamento i tanti soggetti che, per l’età avanzata, risultano difficilmente collocabili sul mercato del lavoro, e se non sia opportuno consentire ai tirocinanti di poter maturare il diritto all’ottenimento di un titolo che attesti il l’acquisizione delle specifiche competenze tecniche acquisite”, conclude.