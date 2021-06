Occhiuto: “Non userò il nome di Jole come vessillo”

“Jole Santelli ha rappresentato una straordinaria stagione e non ho intenzione di utilizzarla come vessillo. Sono convinto che non debba essere argomento di campagna elettorale. La sua memoria non appartiene ad una parte politica ma a tutta la Calabria”.

Lo ha detto Roberto Occhiuto, candidato presidente della Regione Calabria, stamattina a Lamezia Terme. “Epperò sin dai primi mesi della legislatura- ha aggiunto Occhiuto – la Calabria ha potuto presentarsi davanti alla comunità nazionale come una bella regione capace di avere ina classe dirigente senza complessi. Una Regione che ha gradi problemi come la ‘ndrangheta che va estirpata in ogni modo, ma anche straordinarie potenzialità”.