Salvini a Lamezia Terme: “Nessuna fusione tra le forze politiche del centrodestra”

“Chiudiamo in settimana come abbiamo chiuso in Calabria, Milano, a Roma e Torino. Sono assolutamente contento anche perché, a differenza della sinistra, noi siamo compatti”.

Lo ha detto Matteo Salvini a Lamezia Terme dove ha inaugurato una sede del partito. Il leader della Lega, all’arrivo davanti al palazzo che ospita la sede, è stato accolto da numerosi sostenitori che lo hanno incitato e applaudito. Non è mancata una sparuta contestazione da parte di alcuni giovani.

“Non c’è nessuna fusione tra le forze politiche del centrodestra. Le fusioni le facciamo solo

in cucina. C’è una collaborazione” – ha chiosato Matteo Salvini.

Non solo politica. Il leader della Lega ha, anche, parlato di calcio: “A me interessa che ci sia l’Italia in finale. Poi, dove si gioca è secondario. Certo da italiano sarei orgoglioso che fosse l’Italia ad ospitare la finale dei campionati europei”.