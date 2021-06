“Il centrodestra vincerà l’appuntamento delle elezioni politiche del 2023 e poi dovrà governare il Paese per i prossimi 20 anni. Quindi serve un messaggio forte da dare agli italiani. E Forza Italia dovrà essere protagonista della nascita di questa grande forza che non è una fusione a freddo o una somma di partiti, ma è una grande strategia, un grande cambiamento che darà al centrodestra la possibilità di compiere il definitivo salto di qualità. Abbandoniamo l’egoismo di partito per dare una visione al Paese”. A dirlo il presidente di Forza Italia Antonio Tajani, stamani a Vibo Valentia insieme alla senatrice Licia Renzulli, al senatore Giuseppe Mangialavori e al candidato del centrodestra alle Regionali Roberto Occhiuto.

“Avremo un presidente calabrese, Roberto Occhiuto, una persona che conosce bene questa terra, e che sarà in contatto con Roma e Bruxelles, per consentire alla Calabria di essere una regione virtuosa facendole fare quel salto di qualità agognato. Lavoreremo sine die perché vogliamo vincere per avere un ottimo presidente, ma anche per essere il primo partito. E ci auguriamo che anche attraverso la realizzazione del ponte sullo Stretto si possa aiutare ancora di più questa terra” – ha aggiunto Antonio Tajani. “Forza Italia – ha aggiunto – è in costante crescita, le adesioni al partito sono sempre più numerose e qui in Calabria i sondaggi di danno al primo posto. Non abbiamo paura di confrontarci con alcuno. Noi saremo protagonisti in questa campagna elettorale, mobiliteremo tutti i calabresi, anche quelli fuori regione”.

Foto 2 di 2



“Tutto il Meridione deve essere protagonista. È finito il tempo di lamentarsi e deve iniziare ad essere quello che era prima dell’unità d’Italia, quindi un grande attore della crescita complessiva del Paese svolgendo un ruolo primario nel Mediterraneo sotto l’aspetto turistico, agricoltura, industriale. Per quanto concerne i soldi del Recovery fund per il Sud, ci batteremo senza sosta in Parlamento” – ha aggiunto. “Sulla sanità – ha aggiunto – bisogna fare anche qui un salto di qualità, lavorare per una sanità di prossimità fatta non solo di ospedali ma di medicina vicina al cittadino. Bisogna cominciare già con la campagna di vaccinazione ad esempio nelle farmacie”.

“Forza Italia è stata e sarà sempre per la legalità, Quindi, bisogna combattere contro la malavita, ma per fare questo è necessario anche creare lavoro. Ecco perché noi dobbiamo puntare sull’alta velocità e sul ponte sullo Stretto. Alla criminalità organizzata bisogna tagliare l’erba sotto i piedi e non fare la lotta a chiacchiere. Questo non serve, serve agire e creare lavoro, il lavoro rende tutti liberi, anche dalla criminalità” – ha aggiunto Tajiani.

Da registrare, anche, l’intervento di Licia Ronzulli, vicepresidente del gruppo Forza Italia al Senato, nel corso di un incontro con i sindaci e amministratori locali azzurri della provincia di Vibo Valentia, in occasione della presentazione della candidatura di Roberto Occhiuto alla guida della Regione Calabria: “La comunità di Forza Italia continua a crescere e si arricchisce giorno dopo giorno con risorse umane di grande valore. E’ un risultato che premia l’impegno del nostro coordinatore regionale della Calabria, Giuseppe Mangialavori, e di tutti gli altri esponenti di Forza Italia quotidianamente impegnati per la loro terra. Voi, Sindaci e amministratori locali, svolgete un ruolo insostituibile, siete sempre in prima linea per ascoltare le istanze e risolvere i problemi dei cittadini per i quali rappresentate il primo e immediato punto di riferimento”.

“Il vostro contributo direttamente sui territori e nei comuni sarà fondamentale per conquistare una regione in cui – ha aggiunto – il centrodestra unito ha senza dubbio individuato il miglior candidato possibile, non solo per vincere, ma per amministrare e per farlo bene. Roberto Occhiuto è una persona stimata e apprezzata, un amministratore di grande esperienza che ha scelto di impegnarsi in prima persona per la sua Calabria. Con lui non solo riusciremo a riconfermarci alla guida della Regione, ma la governeremo al meglio, nel solco di quelle esperienze di buongoverno di centrodestra che costituiscono ovunque esempi virtuosi”.