Comune Catanzaro, Commissione Ambiente incontra nuovo assessore Lea Concolino

Importante riunione della commissione consiliare all’Ambiente presieduta da Eugenio Riccio. I componenti dell’organismo hanno incontrato la nuova delegata del settore, Lea Concolino, la dirigente Simona Provenzano e il funzionario dell’assessorato Franco Greco, per discutere di alcune iniziative.

In particolare, illustrando le funzionalità dell’osservatorio permanente sui quartieri a sud della città, la commissione ha proposto l’introduzione di una serie di azioni finalizzate a ridurre il problema dell’abbandono indiscriminato di rifiuti in viale Isonzo e Aranceto.

Per questo motivo è stato concordato con l’assessorato un progetto di sensibilizzazione e informazione per il corretto conferimento della spazzatura anche in quelle fasce di popolazione che non praticano la raccolta differenziata, per proseguire poi con una maggiore diffusione di carrellati per il secco residuo/indifferenziato. L’obiettivo è ridurre progressivamente l’abbandono illecito di rifiuti nella zona, che obbliga di settimana in settimana a operazioni di raccolta straordinaria.

Alla riunione hanno partecipato, oltre al presidente Riccio, i consiglieri Angotti, Gallo, Sergio Costanzo, Praticò, Pisano, Rosario Mancuso, Mirarchi, Corsi, Levato e Consolante.