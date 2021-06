Acqua sporca esce da una voragine in via Nazionale, Costanzo: “Manca una pianificazione della pericolosità delle cavità”

Catanzaro come Roma, Abramo come la Raggi. Quanto avvenuto in Via Nazionale – scrive il consigliere comunale Sergio Costanzo- per l’ennesima volta, conferma lo stato disastroso delle strade del Capoluogo e della gestione del territorio.

Una mattinata, un altra tra puzzo di fogna e disagi quella trascorsa, dove con il tempo, per i soliti precedenti lavori alla carlini, l’acqua ha eroso è scavato sotto terra causando il cedimento dell’asfalto e si è creata una voragine proprio dove passa la condotta fognaria che ha provocato lo straripamento dell’acqua sporca.

A Catanzaro manca una pianificazione specifica per la pericolosità delle cavità. Eppure la città ne è piena. Serve un piano stralcio per il rischio voragini, che nel capoluogo stanno diventando una consuetudine L’obiettivo sarebbe arrivare a una Carta del rischio da sinkholes, adottando la consueta scala su 4 livelli, sulla base della quale intervenire.