Manuela Costanzo: “I giardini Nicolas Green ridotti ad una steppa arida tra erbacce e sporcizia”

Non basterà l’ultima rotazione delle deleghe di giunta – scrive la consigliere comunale Manuela Costanzo- per restituire un poco di dignità alla nostra città, perché le “eredità” sono pesanti, così come è ormai pesante lo scempio generalizzato che è il biglietto da visita di Catanzaro.

Sono sicura che il sindaco Abramo di questo ne sia consapevole ed in parte colpevole, almeno per quanto attiene l’indirizzo politico e la verifica degli obiettivi raggiunti dai suoi assessori, alcuni dei quali sono da sempre fermi allo zero. Le molte comparsate di questi ultimi quattro anni non hanno assolutamente affrontato i problemi, quelli che la cittadinanza ci continua a sbattere in faccia come una colpa, ma che attengono esclusivamente a quegli assessori che hanno fatto arredamento e carta da parati a Palazzo De Nobili, mentre tutto continua a crollare senza che nessuno di loro si sia fatto un esame di coscienza prima e, politico dopo giusto per valutare in autonomia la loro non utilità.

Questa nullità politica la troviamo nelle piccole cose, nelle legittime richieste dei cittadini e soprattutto di quelle fasce deboli che vivono e si aggirano fra le vie di una città ormai fantasma.

Emblema di questo abominio civico è il Corso Mazzini, dove gli anziani, gli ultimi abitanti ed affezionati della città lamentano l’assoluto degrado che caratterizza l’unica macchia verde presente, i famosi giardini Nicholas Green ridotti ad una steppa arida, dove erbacce e sporcizia, oltre l’incuria sono l’unico elemento caratterizzante.

Ebbene sono proprio questi cittadini che mi hanno sollecitato, come è giusto che sia, affinché l’Amministrazione municipale provveda almeno alla manutenzione del verde, dove anche qualche goccia d’acqua necessaria per le piante e che non deve essere portata con i cammelli, possa diventare una normale regola di gestione e non sempre una grazia pro tempore, da ringraziare con tanto di note stampe, per l’attenzione dell’assessore o dell’ufficio di turno.

Quella attenzione che imporrebbe la riattivazione dei bagni pubblici, pochi in verità e ormai con le porte sbarrate, che diventano un’altra necessità per un pezzo di città desertificato nel senso più autentico. Bisogna pensare seriamente a come fare, usando le risorse anche di personale che gravitano all’interno delle società in house comunali.

Un fatto è certo che la rotazione delle deleghe ultime penalizza chi, come l’assessore Lea Concolino riconsegna un settore funzionale, ma eredita altri settori dell’Amministrazione comunale disastrati dal décollage non artistico di Cavallaro, autentico artista di una fetta importante della distruzione della città di Catanzaro. Questo è il peccato che il sindaco Sergio Abramo lascia alla città di Catanzaro, una delle tante macchie di una gestione assessorile inutile amministrativamente.