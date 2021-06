Pentone, gruppo d’opposizione ‘Futuro è cambiamento’: ‘Il randagismo non è gestito bene’

Riceviamo e pubblichiamo a seguire la nota del gruppo consiliare d’opposizione di Pentone ‘Futuro è cambiamento’

‘L’articolo apparso oggi su catanzaroinforma.it, relativamennte al Comune di Pentone, più che un esempio di cittadinanza attiva è la riprova di un fallimento delle politiche dell’amministrazione di maggioranza e del Sindaco Marino.

Per un anno e mezzo la popolazione pentonese è stata ostaggio del randagismo senza che l’amministrazione muovesse un dito. Molti gli esempi di aggressione denunciati dai cittadini e solo la fortuna e l’intervento in molti casi di altri cittadini corsi in soccorso delle vittime dell’aggressione hanno evitato il peggio.

Tante le persone che per recarsi a lavoro, sono state costrette a parcheggiare la macchina in prossimità dell’entrata della propria abitazione, per evitare di incrociare, come più volte capitato, i branchi di cani randagi che come nella loro natura vanno in giro per cercare di alimentarsi.

Eppure l’attuale Sindaco, che si vanta di aver risolto il problema grazie all’intervento di alcuni volontari e non certo per merito suo, aveva promesso lo sviluppo di politiche che risolvessero preventivamente il problema.

Lo stesso per anni ha tanto chiaccherato dai banchi dell’opposizione, senza mai fare una proposta e senza mai muovere un dito rispetto allo stesso problema, che mai però come ora, aveva creato tali apprensioni e preoccupazioni tra i residenti, in virtù del fatto che i precedenti amministratori oltre all’amore verso gli animali hanno arginato gli effetti negativi affrontando la questione del randagismo con capacità ed intelligenza e soprattutto senza gettare fumo sui cittadini.

Le riflessioni da fare piuttosto sono altre.

Intanto, permangono in circolazione altri cani randagi e ci piacerebbe sapere come verranno gestiti. A tal proposito, è bene evidenziare che uno dei vanti di questa amministrazione era quella sviluppare la pratica di adottare un cane. Ad oggi né il Sindaco nè gli altri amministratori di maggioranza ne hanno adottato uno.

Poi bisognerebbe chiedersi, se i metodi adottati per catturare i cani siano stati rispettosi delle regole.

Forse è opportuno coinvolgere le autorità competenti per vedere se questo modo di fare improvvisato e poco rassicurante sia ossequioso delle vigenti leggi’.