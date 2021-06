Calabria, Partito Democratico: al via il tesseramento attraverso il nuovo portale internet

Il Partito Democratico della Calabria presenterà martedì prossimo il suo nuovo sito internet, raggiungibile all’indirizzo www. pdcalabria.eu, insieme al regolamento ed alla commissione regionale per il tesseramento.

Il nuovo portale ospiterà il form per il tesseramento online, una procedura in grado di azzerare il rischio di pacchetti di tessere e di rigenerare la comunità democratica. Nell’ipotesi di persone che non abbiano possibilità di pagare la tessera con moneta elettronica, il segretario di circolo potrà inviare formale richiesta al commissario regionale che si occuperà di autorizzare l’iscrizione.

«Subito dopo le elezioni regionali -afferma il commissario Stefano Graziano- dovrà necessariamente tenersi la riorganizzazione interna del partito, in condizioni trasparenti e rigorose.

I calabresi meritano di poter scegliersi la propria classe dirigente, il mio impegno è quello di permettere un naturale e trasparente allargamento della base militante e, senza vincoli di appartenenza per nessuno, creare le condizioni perché ognuno possa scalare le posizioni dirigenziali, rappresentando i militanti calabresi nelle future battaglie politiche ed elettorali».

La conferenza stampa di presentazione si terrà online alle ore 15.30, martedì 29 giugno. Sarà possibile seguirla in diretta dalla pagina facebook @pdcalabria