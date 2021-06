L’assessore Longo: ‘Costanzo non usi a pretesto la buca di via Nazionale per attaccare l’amministrazione’

“Il consigliere Costanzo non può prendere a pretesto la buca di via Nazionale per attaccare l’amministrazione. Conosce bene la situazione e dunque sa perfettamente che i collettori fognari di quella strada sono tutti privati e risalgono a lavori, vecchi di decenni, eseguiti dalle Ferrovie dello Stato.

Proprio in quella zona molti privati hanno provveduto, d’intesa col Comune, a modernizzare le proprie condotte, ma ne è rimasto qualcuno verso il quale sono già partite le diffide per i necessari lavori. Altrimenti, il Comune provvederà per conto suo rifacendosi poi sul privato. È una situazione, questa, che esiste da tempo, è nota anche alle Autorità giudiziarie e, di conseguenza, non può essere strumentalizzata da nessuno.

Quanto al paragone con Roma, dico a Costanzo che l’unica cosa che invidiamo alla capitale sono i finanziamenti che le vengono destinati ogni anno.

Giusto per rimanere al settore fognario, posso ricordare al consigliere che la Gestione del territorio, con le ditte che la supportano, riesce a intervenire in un giorno, massimo un giorno e mezzo. Altro che la Roma della Raggi. Capisco che ci sia sempre necessità di ricercare visibilità, ma addossare le colpe di qualsiasi cosa succeda in città all’amministrazione e al sindaco non è proprio possibile né giusto”. Lo afferma in un comunicato stampa l’assessore Franco Longo.