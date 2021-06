Bordino: “Un’aggregazione civica può essere la strada vincente per le prossime comunali”

Riceviamo e pubblichiamo la nota di Vito Bordino, già segretario cittadino dell’Udc.

“Si avvicina sempre più il momento. Fra meno di un anno si voterà per l’elezione del Sindaco e il rinnovo del Consiglio Comunale di Catanzaro.

La proposta lanciata tempo fa Costruiamo assieme la Città del futuro di un’ aggregazione civica , idealmente e ideologicamente trasversale e sganciata da logiche partitiche, ha per me sempre più valenza se con l’ausilio di tutti se ne creano le condizioni.

Ovviamente anche chi fa parte di partiti, movimenti e associazioni è benvenuto purché recepisca e condivida lo spirito e gli intenti di tale progetto politico. Comincia quindi a prender piede la necessità della individuazione di una figura di candidato sindaco che, per competenza, esperienza e sopratutto di conoscenza della Città, sia capace di farci aspirare a un futuro migliore.

Analogamente, iniziare a formare le liste elettorali per gli aspiranti consiglieri comunali privilegiando le doti di qualità, di serietà, di sensibilità, di autentico spirito di servizio.

Volutamente sono sintetico in questo mio dire basato sulle essenzialità con l’auspicio che chi vuol davvero bene a Catanzaro si pronunci con idee e proposte e con indicazioni anche di impegno diretto.

E’ una avventura politica non facile, e lo sappiamo, ma val la pena di tentarla per sopraffare l’anti politica che negli ultimi anni è stata inconcludente e deleteria per la nostra amata Città.