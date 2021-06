Costanzo: “Via Nazionale e l’amministrazione scarica barile”

Riceviamo e pubblichiamo la nota del consigliere comunale di Fare per Catanzaro Sergio Costanzo

È ormai, buona abitudine di questa amministrazione, del sindaco e dei suoi assessori di scaricare le colpe sugli altri.

A volte è colpa dei fondi statali, altre della Regione o della Sorical o ancora dell’Aterp, ma mai del governo che guida la città.

Anche nel caso di via Nazionale la colpa sarebbe delle ferrovie. Avevo già immaginato di leggere il solito scarica barile.

Ma se è vero, quello che dice Longo, perché il comune con a capo Abramo da oltre un ventennio non ha mai provveduto a costruire una fogna comunale per i cittadini residenti che pagano profumatamente le tasse?

Perché, se è come dice l’assessore, non viene definitivamente riparato questo tratto di rete fognaria a “danno” delle ferrovie o eventualmente dei privati?

Perché i pochi turisti, i commercianti e gli onesti cittadini, che pagano le tasse al comune devono essere penalizzati ancora nel 2021 da queste storture?

E del problema incolumità della salute pubblica ne vogliamo parlare? Anche questa è di competenza della ferrovia dello Stato?

Caro assessore la verità è che la gente si è stancata di questa amministrazione e del vostro gioco delle tre carte e come dice Giuseppe Latte “la cosa da fà per voi sarebbe la migliore è smette de giocà, lasciamo li banchetti

senza folla attorno in questo modo de certo li costringeremmo a raccoglie li stracci loro levannose così…..