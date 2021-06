Primi incontri della candidata Antonietta Ventura con i dem, aspettando Letta e (forse) Conte

Dovrebbe iniziare un nuovo corso nel Pd calabrese, a partire da martedì prossimo, quando in coincidenza con la presentazione del nuovo portale web prenderà fiato la nuova campagna di tesseramento con una procedura on line che nelle intenzioni dei progettisti e dei loro ispiratori politici dovrebbe togliere consistenza ai pacchetti di tessere già confezionate e dare spazio e linfa alle nuove istanze, giovanili e civili, che bussano con curiosità e insistenza alle porte di un partito sinora avaro in accoglienza, prerogativa sulla quale è stato fondato nel 2007.

L’altra coincidenza, ovviamente, sarebbe la contemporanea partenza della campagna elettorale che, per dire il vero, non ha ancora date certe. Concorrono all’indeterminatezza varie circostanze. La più grossolana, e sulla quale il povero Pd calabrese ha pochi poteri, è la lotta senza esclusione di colpi che sta attraversando il vecchio e il nuovo vertice del M5S, il movimento politico principe del voto alle elezioni del 2018, e intorno al quale è imperniata tutta la strategia del segretario Letta di un campo largo del centrosinistra.

Quali effetti della lite Grullo – Conte sulle elezioni regionali calabresi?

I più pessimisti vedono nella lite Grillo-Conte i prodromi di una scissione; qualcuno più possibilista intravede una sottile ma tenace linea di compromesso. Il successivo fattore che frena l’avvio della sfida da parte del campo largo del centrosinistra – e su questa nozione qualcuno inizia a reclamare che vengano in qualche modo definiti i confini – consiste nel continuo rinvio della venuta in Calabria dei due leader, quello ormai consolidato del Pd, Enrico Letta, e quello solo in pectore del M5s, Giuseppe Conte. Ambedue sono settimane ad avere preannunciato la loro visita, esattamente dal giorno in cui Nicola Irto ritirò la sua candidatura proprio per addivenire a quanto gli era stato premurosamente suggerito nell’incontro romano con il segretario. Frutto di quella rinuncia fu, dopo qualche giorno, l’indicazione della candidatura di Antonietta Ventura. Dopo il prevedibile sconcerto tra gli addetti ai lavori – figuriamoci tra gli amatori – si vene a sapere l’origine e il perché di quella scelta. O meglio, la si è intuita e, al massimo, ricostruita.

Ecco come si è arrivati alla candidatura della Ventura

A spizzichi e bocconi. Dopo quasi una settimana trascorsa nel più rigoroso riserbo, si è appreso da fonti traverse che l’imprenditrice ha incontrato prima la Conferenza delle donne democratiche. E lì, dopo le critiche sul metodo adoperato, centralizzato e poco trasparente, le dem avrebbero assicurato tutto il loro impegno a sostegno di Ventura. Il giorno successivo, ieri, Ventura ha incontrato, da remoto, i dirigenti democratici calabresi, una locuzione che ormai è l’unica possibile poiché il partito è commissariato da tre anni e così quasi tutte le federazioni provinciali, e comprendente il commissario Stefano Graziano, i commissari provinciali, i residui segretari, i parlamentari, i consiglieri regionali, qualche amministratore più piazzato(Iacucci e Falcomatà).E anche qui, dopo le critiche sul metodo adoperato, centralizzato e poco trasparente, idem avrebbero assicurato tutto il loro impegno a sostegno di Ventura.

Le due sensibilità del Pd

Si ha l’impressione che nel Pd calabrese convivano due sensibilità. Da una parte l’apparato di partito che, dopo le perplessità procedurali, non può e anche non vuole esimersi dal dare tutto il contributo possibile a una buona performance elettorale della candidata Ventura. E, dall’altra, perlomeno a seguire quanto dibattono i militanti del partito e del ”campo largo” nei gruppi social a commento delle rade notizie ufficiali, uno sconcerto generalizzato su due punti in particolare. Tutti vorrebbero una credibile versione di come si è giunti all’indicazione dell’imprenditrice paolana, e, secondo, quanto possa rendere in termini elettorali l’accordo per un candidato civico a scapito del candidato di partito (Irto) considerata la possibile consistenza alle urne del M5s nelle condizioni in cui versa oggi. Il Fatto Quotidiano ha fatto trapelare, senza però indicare altro che una suggestione dell’estensore, una tentazione rinunciataria da parte di Ventura, la quale, però, negli incontri cui si è accennato, è sembrata molto determinata a continuare.

Un marito leggermente di sinistra ed una famiglia di origine che guarda a destra. Ma lei da che parte guarda?

Solo, con qualche incertezza lessicale se è vero che, nel presentare le sue credenziali, avrebbe detto che sì, il marito (De Tomaso, industriale delle scarpe di lusso) è “leggermente” di sinistra, mentre la sua famiglia (leader nelle costruzioni ferroviarie), tendenzialmente, guarda a destra. Non sarebbe il massimo come preambolo. Anche perché non si è capito, a parte il marito e la famiglia, dove guardi Antonietta Ventura.