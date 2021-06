Cinquant’anni del Catanzaro in serie A, I Quartieri: sindaco e assessori se ne dimenticano

Nota stampa del 28.06.2021 di Antonio NISTICO’ (*)

Ci sono cose più importanti su cui il sindaco Abramo e la sua balbettante Giunta tacciono: l’acqua che scarseggia o arriva colorata, il depuratore che puzza, il porto chiuso, le strade ridotte a colabrodo, la sporcizia e l’erba alta su tutto il territorio. Ma anche il silenzio dell’Amministrazione sulla ricorrenza del 50 anniversario della promozione del Catanzaro in serie A ha il suo valore simbolico e testimonia la distanza sempre più forte che c’è con la gente comune e i cittadini.

Nemmeno una riga, nemmeno un post su Facebook che non costa nulla se non un minuto di pazienza, da parte del sindaco o degli assessori allo sport di ieri, Cavallaro o di oggi, la Concolino. Se non fosse stato per l’US Catanzaro e il presidente Noto, che domani annuncerà una bella iniziativa, oppure per la lodevole Associazione “Catanzaro nel Pallone” presieduta da Enzo Minicelli, sarebbe passato inosservato un avvenimento che è nel cuore di tutti i Catanzaresi.

Poteva essere un messaggio di incoraggiamento per la Società che con grandi sacrifici ha tenuto in piedi il calcio a Catanzaro e che tenta di riportare il Catanzaro in serie B. Invece, niente, il silenzio più assoluto. Passi per la Concolino, assolutamente incolpevole, che sta allo sport come il cavolo a merenda, ma il sindaco e l’assessore Cavallaro, che è stato anche presidente della Società? Lo sport è stato terremotato da questa Amministrazione e da Cavallaro in particolare, considerato un problema di secondo piano, con grande disprezzo per le migliaia di giovani che lo praticano e per le migliaia di tifosi del nostro Catanzaro.

(*) coordinatore cittadino Associazione I QUARTIERI