Controvento: “La destra ha bisogno di rigenerarsi con forze nuove”

“Annunciato il candidato alla Presidenza della Regione Calabria per il centrodestra . si legge in una nota dell’associazione Controvento– è doveroso aprire una riflessione su quelle che dovranno essere le sfide imminenti da vincere affinché la coalizione possa riprendere il comando con la giusta verve. Si è tanto parlato, in questi ultimi anni, di rinnovamento e di cambiamento nella politica a tutti i livelli, ma a giudicare dalla platea presente alla convention a cui è stato presentato Roberto Occhiuto, siamo ancora lontani da una proposta seria e convincente. Se è giusto puntare su elementi importanti, come l’esperienza e la militanza di lunga data, dall’altro è altrettanto necessario che, all’interno delle liste, si dia spazio a forze nuove in grado di ridare slancio e vitalità a partiti che rischiano di essere sempre più slegati dai cittadini. La destra ha bisogno di ritrovare le sue autentiche radici, la forza di parlare alla gente con idee e programmi, prima ancora che con i soliti nomi e cognomi.

Sicuramente, la capacità di ricompattarsi e trovare una unione d’intenti in vista delle sfide elettorali continua a rappresentare la chiave che fa la differenza, rispetto alla litigiosità delle altre coalizioni. La destra, però, per rigenerarsi deve maggiormente aprire la strada anche a chi vive il territorio ogni giorno, impegnandosi nell’associazionismo o nel sociale, e che potrebbe dare una spinta in più se valorizzato dalla politica. Perché, come diceva Almirante, “la destra o è coraggio o non è”.

Siamo convinti che le persone giuste, al di là del dato anagrafico, non manchino e che il futuro politico, alla Regione come al Comune, debba essere messo nelle mani di gente onesta e perbene nel segno di quella continuità ideale e culturale che per molti anni ha contraddistinto l’agire politico di una “destra” che ha sempre avuto come stella polare e fine ultimo il bene pubblico e l’interesse dei cittadini”.