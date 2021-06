“Anno 2021: per i catanzaresi, un’altra estate da elemosinanti dell’acqua”

Giunti ormai a giugno 2021, trascorreremo ancora un’altra estate costretti a elemosinare per avere un bene primario: l’acqua!

Se il picco dell’emergenza Covid sembra alle spalle, ecco che torna come ogni estate un’emergenza diventata situazione cronica: la carenza idrica nel capoluogo che oggi, dopo l’Aranceto ieri colpisce i residenti di Via Conti Falluc e di Contrada Petrosa nel quartiere Gagliano.

Le avvisaglie di questi ultimi giorni non fanno ben sperare.

Si mantiene in piedi questo circolo vizioso che aumenta i disagi dei catanzaresi.

I costi per gli interventi di riparazione fatti in emergenza, non sono risolutivi ma solo rattoppi raffazzonati e di breve durata.

Un altro problema che bisogna evidenziare è quello dei consumi anomali, dove in alcuni quartieri c’è una evidente carenza d’acqua, mentre in altre zone si assiste ad elevati consumi. La crisi idrica crea enormi problemi a tutta la popolazione, deve essere affrontata con un programma d’interventi a medio e lungo termine, che il Sindaco della terra di nessuno ha sempre rinviato, lasciandoci in eredità un altra opera, l’ennesima mai realizzata se non nel suo libro dei sogni.

Sergio Costanzo

Capogruppo

#fareperCatanzaro