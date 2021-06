Tassone, l’acronimo Cdu legato all’impegno dei cristiano-democratici

“Il Cdu è nato nel 1995 perché la storia del popolarismo e dei cristiano democratici non venisse consegnata all’oblio dopo la scissione del PPI.

Allora una realtà che proveniva dalla DC scelse di disperdersi nell’area della sinistra.

L’acronimo Cdu è legato all’impegno dei cristiano democratici, è la storia di tanti militanti che hanno scelto di non spegnere una idea attraverso scelte coraggiose e coerenti.

Ecco perché manipolazioni o alterazioni disperdono ,impoveriscono e smorzano idealità che vanno preservate”.

E’ quanto afferma in una nota Mario Tassone, Segretario Nazionale del nuovo Cdu.