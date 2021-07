Merante confermato commissario provinciale Udc: congratulazioni di Triffiletti e Consolante

Antonio Triffiletti ed Enrico Consolante, capogruppo e consigliere comunale dell’Udc, hanno rivolto le proprie congratulazioni a Giovanni Merante per la riconferma a commissario provinciale di Catanzaro dello stesso partito.

“Con la nomina da parte del presidente nazionale De Poli – affermano – viene riconosciuto e premiato il lavoro profuso da Merante sul territorio. Lavoro che ha consentito all’Udc di rinnovarsi e di rinsaldare la sua presenza politica in tutta la provincia di Catanzaro, ribadendo il proprio ruolo all’interno del centrodestra.

L’Udc continuerà ad essere una realtà di riferimento per tutti i moderati, ben rappresentata all’interno del Consiglio comunale, in grado di far sentire la sua voce e di portare in alto i suoi storici valori nella coalizione che affronterà le prossime sfide elettorali a livello regionale”.