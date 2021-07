Pd contro il centrodestra: “Assistiamo alla vendita all’incanto della città”

“Il centro destra cittadino ha indebolito la città a tal punto da farla diventare una “colonia” soggetta alla destra cosentina. L’intervento di Roberto Occhiuto, che ha bloccato la mozione di sfiducia ai danni di Marco Polimeni, ha fatto toccare il punto più basso della politica del capoluogo di regione”. E’ quanto si legge in una nota del coordinamento cittadino del Pd.

“Da cittadini catanzaresi ci saremmo aspettati uno scatto di orgoglio in difesa dell’autonomia politica dei consiglieri comunali che invece si sono “assoggettati” al diktat del candidato alla presidenza della giunta regionale del centro destra. Una cosa è certa, si è sacrificata un’iniziativa per interessi che nulla hanno a che fare con la città di Catanzaro, con l’unico obiettivo il riposizionamento politico di alcuni personaggi a livello regionale” – si legge nella nota.

“A questo punto sarebbe interessante capire quali motivazioni avevano spinto Tallini e Cardamone a proporre una mozione di sfiducia verso il Presidente del Consiglio Comunale. Forse ritenevano Polimeni non adatto al ruolo che sta rivestendo? Era solo una questione di vendetta politica? L’intervento di Occhiuto ha fatto venire meno questi motivi o ancora persistono, ma non interessano più agli ex ‘congiurati’ che avranno altri tipi di ristori in cambio? – si chiedono. Ancora più interessante sarebbe capire se il ritiro della mozione, sia stato dovuto al fatto che forse non c’erano i numeri per portarla avanti e ciò avrebbe, ulteriormente, messo in evidenza la debolezza di Forza Italia in consiglio comunale. Stiamo assistendo ad una vera e propria ‘vendita’ all’incanto della città di Catanzaro rispetto alla quale il centro destra non sta facendo altro che individuarne un prezzo congruo per soddisfare interessi politici personali alle spalle dei cittadini catanzaresi. L’unità del centro destra è solo apparente ed è dovuta alla sfrenata necessità di continuare a gestire potere, ma non ha nulla di programmatico e progettuale come dimostra il disastro amministrativo degli ultimi dieci anni”.