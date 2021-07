Pentone, le decisioni del consiglio comunale

Non di soli adempimenti burocratici si è occupato l’ultimo consiglio comunale di Pentone, tenutosi martedì scorso.

Il civico consesso ha deliberato su adesione al protocollo di intesa per rendere il paese una comunità energetica e rinnovabile, in linea con direttive assessore regionale De Caprio e con il Pnnr.

Ambiente e non solo: ancora una volta è stata rivista la tariffa Tari, prevedendo agevolazioni per attività commerciali.

In ultima analisi, il civico consesso, ancora privo della minoranza e presieduto dal primo cittadino Vincenzo Marino, ha istituito albo delle associazioni e ha conferito, come da dettami nazionali, la cittadinanza onoraria al Milite ignoto.