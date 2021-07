Si gioca una partita senza esclusione di colpi tra giocatori che indossano tutti la stessa maglia

Quando il gioco si fa duro, o si cambia gioco o si cambia l’arbitro. E il gioco effettivamente nell’aula del Consiglio comunale di Catanzaro si va facendo sempre più spigoloso.

Ma è come quelle partite di preparazione al campionato, quando la squadra A si batte contro la squadra B. In palio non c’è nulla, se non l’onore. Perduto o da conquistare. Peggio che andar di notte. Botte da orbi.

Le entrate con piede a martello sono tante quanto i pestoni sullo scarpino del momentaneo avversario. Qualche volta ci scappa pure la parolaccia o l’insinuazione bassa alla rispettabilità altrui.

Ci si scalcia, ci si insulta, ma alla fine, quel che conta sono i punti in campionato. Che, in politica, sono le elezioni. Da una parte dei consiglieri comunali di Catanzaro si era scelta in verità la seconda opzione, mettendo mano a una mozione di sfiducia nei confronti dell’arbitro d’aula, il presidente Marco Polimeni, adducendo motivi che attengono da una parte alla sfera morale e dall’altra sollecitano lo spirito di squadra e di appartenenza.

Il più esposto dei promotori è stato individuato fin dall’inizio in Sergio Costanzo, capogruppo di “Fare per Catanzaro”, che ha assunto anche in aula il ruolo di testa d’ariete.

Dietro, una formazione a testuggine che deve dare la spinta giusta: c’è Giovanni Merante con l’Udc, c’è Forza Italia con quelli in formazione e con il capitano non giocatore Mimmo Tallini.

Che attacca a zig zag prima il sindaco e poi il presidente, o prima Polimeni e dopo Abramo. Tanto, invertendo i fattori, il risultato non cambia.

La tattica è frantumare l’asse tra sindaco e presidente del Consiglio, con quest’ultimo proiettato a prendere il posto del primo, secondo un disegno che parte da lontano, quantomeno dall’inizio dell’ultimo mandato del sindaco in carica.

Quali giustificazioni ha la mozione di sfiducia nei confronti di Polimeni? Due, essenzialmente. Polimeni non si sarebbe dissociato apertamente dalle intemerate uscite del padre Lino, popolare anchorman televisivo che all’esplodere di Gettonopoli aveva cavalcato l’onda del disprezzo mediatico nei confronti dei consiglieri coinvolti.

Ancora, Marco Polimeni sarebbe stato fino a dicembre 2019 socio di una società di produzione televisiva che intanto avrebbe ricevuto contributi da Partecipate del Comune.

Si va per estrapolazione, perché di questa seconda circostanza non si hanno carte da leggere, e perché la mozione non è stata presentata anche per l’intervento dissuasore del candidato presidente regionale Roberto Occhiuto – i bookmakers londinesi lo danno vincente 20:1 – che ha detto: prima viene l’unità della coalizione, subito dopo Polimeni, il resto conta poco.

Pur essendo del tutto inusuale che un candidato alla presidenza si intrometta in modo così esplicito in una questione eminentemente locale, alla moral suasion si è subito uniformata Forza Italia, ritirando la mozione che pure, secondo stime di parte, aveva raggiunto un ragguardevole livello di adesioni.

Secondo altre stime, sempre di parte, le firme erano del tutto insufficienti per raggiungere il risultato sperato, la maggioranza necessaria, di 17 consiglieri su 32. La convergenza di intenti tra Costanzo, Merante e Tallini si spiegherebbe, secondo i dietrologi, nella dichiarata volontà del primo di avere un posto in lista nell’Udc, di cui il secondo è commissario provinciale, con l’alleanza tattica del terzo volta a disseminare di chiodi la strada che porta alle elezioni regionali di ottobre e alle amministrative catanzaresi del prossimo anno, altrimenti agevolmente percorribile rispettivamente dal duo Esposito-Polimeni che preme per vestire i colori ufficiali di Forza Italia.

Incalzato da Costanzo e Merante, Abramo ha rigettato il sospetto di essere in procinto di abbandonare la città per approdare nella prossima giunta regionale.

E, ancora ha bollato come grande bugia di stampa la sua alleanza elettorale con un candidato forzista di Vibo Valentia solo per fare un patto di reciproco aiuto con il senatore Mangialavori, assicurando che mai voterà o si batterà per un candidato che non sia catanzarese.

Da parte sua Costanzo ha quasi preteso che la stampa metta a verbale che, se pur si candidasse alla Regione nelle liste dell’Udc, e quindi entrasse in una coalizione di centrodestra, al Comune sarà sempre e comunque un avversario di Abramo e della sua maggioranza, sempre di centrodestra.

Tutti questi movimenti più o meno vistosi o immediatamente percepibili si sono delineati in un’aula spesso diventata una bolgia da stadio, con urla, strepiti e finanche battute salaci.

Tra le quali è doveroso ricordare la risibile minaccia di Giuseppe Pisano, capogruppo di “Catanzaro con Abramo”, rivolta a Marco Polimeni, della sua intenzione di presentare una mozione di sfiducia perché “il presidente non vuole farsi più un selfie con me”.

Forse perché Polimeni teme che nel suo smartphone galleggi indisturbato un “pesce ubriaco”, riferimento alle intercettazioni telefoniche cui è stato sottoposto.

Poi c’ha fatto entrare pure una “sardina politica”, e ha esaltato le sue doti culinarie. E, infine, ha insignito l’unico partito degno di fede in città individuandolo negli Ultras giallorossi.

Un clima da stadio, appunto. In cui la stessa squadra attacca e si difende, secondo le circostanze. A beneficio dello spettacolo. E senza riguardo al risultato. Che è poi ciò che interesserebbe alla città.