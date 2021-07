Cardamone: con ingresso Ciciarello in consiglio comunale si consolida ruolo importante di Fi

“Il ruolo e la presenza di Forza Italia all’interno del Consiglio comunale – scrive Ivan Cardamone Coordinatore cittadino Forza Italia – si è consolidato con l’ingresso nell’assemblea di Emanuele Ciciarello. Un nuovo tassello che va a rinsaldare il percorso politico ed amministrativo che il partito ha saputo disegnare fin dalle elezioni del 2017 e che, davanti alle mutate geografie della pubblica assise, anche oggi ha trovato una nuova linfa in vista di una lunga stagione di appuntamenti elettorali. Forza Italia si conferma, dunque, quale elemento centrale della coalizione che ha guidato l’amministrazione comunale negli ultimi due lustri riuscendo anche ad aprire la strada ad un nuovo percorso.

La sfida ha trovato al Comune di Catanzaro i suoi primi risultati grazie all’organizzazione di un partito che ha resistito alle sirene del trasformismo e ha rilanciato le proprie naturali vocazioni inclusive. E’ grazie a Forza Italia, al coordinatore provinciale Tallini, che giovani militanti, alla prima esperienza, hanno potuto ritagliarsi un proprio ruolo, all’interno del Consiglio comunale e non solo, proprio perché eletti o designati dal partito. Nel corso di questa consiliatura, si è assistiti, anche, a cambi di casacca e spostamenti che, pur non incidendo sugli equilibri interni, inducono ad una riflessione dal punto di vista etico e politico.

Chi ricopre ruoli e spazi politici conquistati dal partito dovrebbe essere consequenziale alle proprie scelte attraverso le dimissioni da quei ruoli e postazioni.

Dietro le persone e dietro i personalismi, c’è sempre un partito ed una squadra a cui bisogna fare riferimento quando si assumono delle decisioni. I partiti non possono e non devono essere considerati come terre di conquista e utilizzati per raggiungere obiettivi individuali. La politica è cosa nobile ed è su questo campo, rispettandone le regole e le strutture, che si determinano ruoli e funzioni di ciascuno, nel rispetto reciproco.

Ci avviciniamo a nuove tornate elettorali e Forza Italia continuerà a fare le sue scelte di campo in maniera netta, senza mai abdicare al proprio ruolo e mettendo davanti sempre la coerenza e la lealtà”.