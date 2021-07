Task force acqua, Meet Up Catanzaro: “Sembra la tipica mossa di propaganda elettorale”

Il Sindaco Abramo ha deciso di creare un’apposita task force per affrontare il problema serissimo dell’emergenza idrica che da tanti anni crea disagi in città. É una buona notizia, ma visto il timing, ce lo conceda il primo cittadino, ha il sapore di una tipica mossa di propaganda elettorale”. Si legge in un comunicato del Meet Up Catanzaro

Gli attivisti continuano: “Siamo consapevoli che amministrare una città non sia affatto semplice, ma noi in passato abbiamo piú volte sottolineato che l’emergenza idrica sarebbe stata la vera problematica del futuro, tanto che nel nostro programma elettorale avevamo previsto delle proposte in grado di diminuire la dispersione di una risorsa importantissima non solo per il Capoluogo, ma per l’intero pianeta. Resta comunque la problematica di una rete obsoleta che già negli anni era stata oggetto di denunce da parte dei comitati per l’acqua pubblica. Se il sistema idrico é obsoleto, le perdite sono ingenti e dunque il problema si cronicizza”.

Poi concludono: “Sarebbe troppo facile sparare sulla Croce Rossa e prendersela con amministratori e SoriCal, da anni incapaci di affrontare la problematica, ed é per questo che vogliamo lanciare un appello alla popolazione per un uso moderato e consapevole della risorsa. Ci sono migliaia di cittadini che rispettano le regole, ma ci sono tanti furbi che sprecano l’acqua potabile per usi non consentiti. Una task force serve a contrastare gli abusi e gli usi impropri, per cui, ci auguriamo che entri in funzione da subito, perché l’acqua non va sprecata. In futuro, se non sapremo farne un uso moderato e consapevole, dovremo affrontare periodi di siccità lunghi. Iniziamo a risparmiare questa preziosa risorsa e prepariamoci al governo della città, perché questa maggioranza, consentiteci la battuta, fa acqua da tutte le parti”.