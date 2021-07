Volt, il partito transnazionale e paneuropeo si presenta a Catanzaro

Sono giovani e ambiscono essere transgenerazionali. Sono italiani e nascono per essere transnazionali. Sono i militanti di Volt, il primo partito paneuropeo, progressista ed europeista, che si è presentato alla città e alla Calabria nella sala Giunta della Provincia di Catanzaro. Volt ha una storia semplice e complicata allo stesso tempo. Semplice perché essendo nato da pochi anni, nel 2017, sul contrasto al montante sovranismo sfociato nella Brexit, non ha avuto tempo e modo di ingarbugliare la sua giovane esistenza; complicata perché la nascita di un partito transnazionale è cosa talmente inusitata che non è previsto neppure nella normativa europea. Per cui il primo passo per incidere in Europa è stato quello di superare l’inghippo è stato ideare un coordinamento europeo che colleghi i veri partiti nazionali. Volt Europa italiano è nato nel 2018 a Bologna, città con vocazione maieutica verso nuovi soggetti politici (vedi M5s, vedi Sardine). Volt si è progressivamente espanso e oggi copre tutto il territorio italiano, si è già misurato in diverse competizioni elettorali amministrative. Non fa grandi numeri ma riesce a incidere ugualmente.

Perché in Volt valgono le idee e non i protagonismi. La presentazione a Catanzaro, dice Luca Amoroso co-lead Volt Catanzaro e Calabria (lead sta per coordinatore) e il più “anziano” della compagnia, doveva essere già effettuata l’anno scorso, e così sarebbe stato se non ci fosse stata il piccolo inconveniente pandemico. Niente male, nel frattempo le adesioni sono ulteriormente cresciute e le relazioni politiche si sono irrobustite. L’altro co-lead per Catanzaro e Calabria, Gaetano Reina, ha spiegato come Volt intende superare il gap con le altre formazioni politiche del Nuovo centrosinistra – in sala erano presenti i rappresentati del Pd e del Psi – ambito naturale di alleanze per similitudine di idealità e programmi.

Da qui la partecipazione a diverse manifestazioni negli ultimi mesi: dal sit-in per il Sant’Anna Hospital a quello su Viale Isonzo, dalla comune stesura della Carta dei valori del Nuovo centrosinistra all’adesione al Primo maggio e a quella di #Catanzaronondiscrimina in favore del ddl Zan. Affiora una leggera ma sicura ambizione alla partecipazione elettorale delle prossime amministrative: se maturano condizioni e crescono anche di poco l’entusiasmo e l’interesse verso Volt, si lavorerà a una lista nell’ambito della coalizione di centrosinistra. Quello nuovo, s’intende. Tutto per tradurre in pratica un convincimento di strategia politica: partire dal basso per guardare alto. Niente settarismi. I valori sono chiari e fondanti: libertà, eguaglianza, equità generazionale di genere e territoriale, solidarietà tra e nei popoli, uso sostenibile delle risorse nazionali.

E niente campanilismi. Sul come improntare su questi valori le tematiche locali, che in Calabria sono fondamentalmente il turismo, i rifiuti e la cultura, spiega Mario Martino Lead Comunicazione Volt, è funzionale il sistema di interconnessione tra i Volt territoriali, nazionali ed europei. Di quanto l’interconnessione sia importante sono testimoni l’attesa e l’occasione insita nel Next Generation EU, soprattutto per le regioni del Sud, come ha comunicato Andrea Giuseppe Santagati Lead Espansione al Sud di Volt Italia, specializzazione del partito che vuole trasferire al Sud le best practices europee. Santagati viene da Reggio Calabria, in sala ci sono rappresentanti di tutta la regione. Da Reggio arriva anche il City lead Francesco Benedetto che invita tutti a sottoscrivere e a diffondere la campagna di operazione sociale “Eutanasia legale”, per garantire a chi vuole un fine vita liberato dal dolore.

Quando si alza per parlare, la prima cosa che fa è togliere dal tavolo le bottiglie di plastica dell’acqua minerale: niente plastica, fa male a tutti e a tutto. Sono giovani, l’abbiamo già detto e quindi esuberanti: Ma la loro ambizione è avvicinare aderenti di tutte le età, così come non vogliono rinchiudersi nell’ambito universitario dove circolano con più agilità le loro idee. A chi chiede come può accadere che i giovani ancora riescano a interessarsi di politica, rispondono che anche loro mai si sarebbero sognati di entrare in un partito. “Ma in Volt – assicura – tutto è diverso. E se non lo facciamo noi chi può farlo. Se qualcuno vuole distruggere i nostri sogni dobbiamo essere i primi a metterci la faccia”. Volt Catanzaro ha pagine social dove si possono reperire programmi e contatti.