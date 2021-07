Associazione Sud Democratici: riproponiamo Enzo Ciconte

“La rinuncia alla candidatura di Maria Antonietta Ventura – è scritto in una nota diffusa dall’Associazione Sud Democratici presieduta da Massimiliano Cassandra – è l’ennesima prova del pressapochismo con cui si stanno affrontando le elezioni regionali in Calabria, da parte dei gruppi dirigenti regionali e nazionali dei partiti del Centrosinistra e, in primis, da parte del Partito Democratico.

Un discorso a parte riguarda il Movimento 5stelle in Calabria, che riconferma ancora una volta l’avventurismo che l’ha contraddistinto sin dalla nascita”.

La preoccupazione

“Siamo molto preoccupati – continuano i Sud Democratici -. Il Centro-destra calabrese, che nulla di positivo rappresenta, naviga in acque tranquille per l’imbarazzante e costante inadeguatezza delle forze politiche della sinistra e del centrosinistra. Oggi non si è più in tempo per avviare analisi, processi e recriminazioni sull’accaduto, che pure dovranno essere severamente e seriamente poste all’ordine del giorno del dopo elezioni. Il Centrosinistra ha verso i calabresi il dovere di caratterizzare la sua presenza in questa campagna elettorale in modo chiaro e limpido. Un altro governo di Centro-destra in Calabria sarebbe una grave iattura”.

“Il PD e le forze politiche del Centro e della Sinistra- secondo Cassandra e i suoi – hanno il dovere di realizzare, subito, una ripartenza unitaria. La scesa in campo di De Magistris, Tansi, e altri, sono un inganno pericoloso che regalerà sicuramente la vittoria al Centro-destra. Sono l’ennesima espressione dell’antipolitica e del populismo che bisogna senza timore continuare a denunciare.

Ci permettiamo di riproporre la candidatura del professore Enzo Ciconte.

Riteniamo sia oggila persona chepiù di tutti possa svolgere una funzione unificante del popolo di centro sinistra, democratico,progressista e riformista. In ogni caso si rifletta, rapidamente e bene sulle scelte urgenti che dovranno essere fatte.Facciamo un appello al senatore Magorno, a De Magistris e a Tansi, di fare un passo indietro rinunciando alle loro divisive candidature (oggettivamente divisive) che, per quanto possano sforzarsi di fare per promuoverle, sono e appaiono lontane dall’avere la consistenza politica, culturale e anche concreta e pratica, necessaria alla battaglia che va ingaggiata per le prossime regionali”.

Un gesto di vero bene per la Calabria

La nota di Sud Democratico così conclude: “Chiediamo un gesto di vero bene per la Calabria e per i calabresi. Fuori da questa possibilità si fa solo l’interesse del centro destra. Ora basta! Lavoriamo perché una forte coalizione democratica, progressista e riformista si unisca contro il centro destra, per un progetto di vero riscatto della Calabria”.