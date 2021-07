Commissione turismo: confronto con i sindacati della polizia su sicurezza nel quartiere Lido

Un confronto con i sindacati di polizia sulla problematica sicurezza notturna nel quartiere Lido è stata al centro dei lavori della commissione turismo, presieduta da Antonio Ursino. Sono stati invitati a partecipare alla discussione con i componenti dell’organismo consiliare, il Segretario nazionale di Fsp, Giuseppe Brugnano, con il segretario provinciale della stessa sigla, Rocco Morelli, e del Siulp, Gianfranco Morabito.

“La questione – spiega Ursino – è stata attenzionata a seguito di diversi episodi di disordine e di microcriminalità registrati, nelle ore notturne, nel cuore del quartiere marinaro. Comportamenti illeciti che, con l’inizio dell’estate, hanno generato preoccupazione tra residenti e operatori, lasciando dei danni evidenti anche dal punto di vista del decoro urbano e dell’igiene pubblica. Una situazione che, se non affrontata in maniera risolutiva, rischia di produrre pesanti ripercussioni dal punto di vista turistico ed economico”. Nel corso della riunione, è stata evidenziata l’opportunità di attivare a Lido nuovi presidi mobili attraverso la collaborazione interforze tra i corpi di Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza e Polizia locale.

“La questione sarà portata all’attenzione del Sindaco, del Prefetto e del Questore, ma di concerto con i colleghi – conclude Ursino – è stata condivisa anche l’opportunità di valutare delle possibili iniziative che coinvolgano, sul tema, il Consiglio comunale. L’obiettivo, suggerito anche dai sindacati di Polizia, è quello di stilare un documento unitario, destinato al Ministero degli Interni, per chiedere interventi concreti e urgenti per il potenziamento degli organici delle Forze dell’Ordine che, da diversi anni, continuano ad essere sottostimati sul territorio”.

Le dichiarazioni dei sindacati: “Ringraziamo il presidente della Commissione turismo e tutti i componenti ad iniziare dal consigliere Raffaella Sestito che ci ha formalmente invitato – hanno detto i sindacalisti della Polizia di Stato del Siulp e dell’Fsp – per l’invito fattoci quest’oggi. Ben venga la discussione tra parti delle Istituzioni per discutere di sicurezza in città, sperando che possa portare ad avere maggiore incisività sulla risoluzione delle problematiche. Abbiamo evidenziato – continuano i sindacalisti di Siulp ed Fsp – le difficoltà operative al nostro interno, quali mancanze di risorse umane e tecniche in primis, che creano quei gap nel garantire quei livelli di sicurezza che la cittadinanza si aspetta quotidianamente. Nello stesso tempo abbiamo portato sul tavolo della discussione le nostre proposte per incrementare gli organici della Polizia di Stato, in una Questura già impegnata sotto ogni profilo in servizi di varia natura. Nel momento di incontro – continuano i Segretari di Siulp ed Fsp – non potevamo evitare di discutere della necessità di chiedere per Catanzaro una sede autonoma del Reparto Mobile della Polizia di Stato oppure di una del Reparto Prevenzione Crimine, tematica già portata all’attenzione dell’onorevole Wanda Ferro che ha sollecitato con apposita interrogazione i vertici del Viminale.

Non può che farci piacere che durante l’incontro i consiglieri comunali partecipanti hanno eccepito le nostre proposte e si sono detti disponibili a chiedere un consiglio comunale ad hoc, aperto anche a noi, per formulare le richieste dei Sindacati di Polizia all’unanimità. Nel contesto – concludono i sindacalisti della Polizia di Stato – abbiamo invitato la commissione ad investire il Sindaco su alcune linee di indirizzo da portare in sede di comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, come predisporre nell’immediatezza servizi mirati nel contrasto alla criminalità organizzata nel quartiere Lido nonché una maggiore incisività della Polizia Municipale sempre nella marina di Catanzaro.”