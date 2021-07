Merazzi presidente del Csv Calabria Centro, la soddisfazione del Psi Catanzaro

“Guglielmo Merazzi, dell’associazione” l’Alveare” di Catanzaro è il nuovo presidente del Centro Servizi Volontariato – Calabria Centro.

E’ stato nominato per acclamazione nel corso dell’assemblea elettiva e composta dagli associati dei tre territori di Catanzaro, Crotone e Vibo Valentia.

Il volontariato molto spesso ha supplito alle disattenzioni della pubblica amministrazione, che non è stata fin’ora preparata ad un rapporto permanente con il mondo del terzo settore.

L’unificazione dei tre diversi territori, che si è perfezionato in questi giorni, rende il Csv più forte e più impegnato nell’erogazione dei servizi a favore dei più deboli e bisognosi.

Il P.S.I. esprime grande soddisfazione per la nomina di un compagno socialista, che ha acquisito grande esperienza prima nel sindacato e poi come consigliere ed assessore comunale ed alla fine come Presidente de L’Alveare”. E’ quanto si legge in una nota diramata dalla federazione provinciale di Catanzaro del Psi.

“La sua esperienza, la sua capacità e la sua sensibilità saranno messe a disposizione di quanti nella vita hanno maggiore bisogno di conforto e di sostegno.

La federazione del P.S.I. esprime il suo orgoglio perché un socialista, militante da tanti anni, ricopre una importante carica a sostegno di tanti sfortunati della nostra società”.