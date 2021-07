Verso le Regionali, Zicchinella: “Centrosinistra senza candidato? Colpa di veti incrociati e personalismi”

Se fai politica da quasi trent’anni e se fai il sindaco da tredici anni, sei un interlocutore affidabile in vista delle prossime elezioni regionali.

Parla a Catanzaro informa Davide Zicchinella, anche consigliere provinciale. Il pediatra con la passione per la politica non cela critiche e anche ambizioni.

Centro-sinistra ancora senza candidato presidente : qual è stato per lei l’ errore commesso dalle fazioni progressiste?

“Le divisioni tra le diverse forze moderate e progressiste è palese. Tansi e De Magistris prima uniti, ora divisi. Parlano di liste civiche, ma sono sostenute da forze con simboli di centro sinistra. Basta con i veti incrociati, con i personalismi, con le ambizioni personali. Azzeraimo tutto e pensiamo solo al futuro della Calabria. Solo così possiamo scrivere la storia”.

Perché non condivide la linea di centro-destra?

” Mai votato a destra per formazione politica. Come suggeriva Voltaire, rispetto idee degli altri, ma il centro-destra in Calabria non è espressione di rinnovamento. La Calabria governata da Spirli’ ha fatto solo confusione. Non solo: è pieno di trasfughi che per vincere non esitano a cambiare casacca”.

Di cosa ha bisogno la Calabria?

” Di valorizzare le sue immense potenzialità. Per farlo servono persone con valori, con buoni propositi nei posti di responsabilità.

Servono persone stimate che pensano al bene comune, che sappiano fare gruppo per dare una visione a una Regione penalizzata da mali atavici come disoccupazione, emigrazione, malaffare, corruzione”.

Lei sarebbe disposto a candidarsi per uno scranno a palazzo Campanella?

” Ho 46 anni e faccio politica da 27. Non mi manca l’esperienza e in questi anni credo di aver rappresentato la buona politica : Sellia è diventato un laboratorio politico, un modello da seguire. Ho ricevuto delle sollecitazioni per candidarmi alla carica di consigliere e anche alla carica di presidente. Ne sono fiero. Se arriva una chiamata, io non mi tiro indietro, lo faccio per la mia terra. Sono cresciuto e vivo qui in Calabria : voglio dare un senso a questa scelta.”

La Calabria merita di più: lo dice sovente Davide Zicchinella, lo pensano tanti cittadini calabresi.