Consiglio comunale, si torna in aula il 12 e 13 luglio

Il Consiglio comunale, presieduto da Marco Polimeni, tornerà a riunirsi in prima convocazione lunedì 12 luglio, alle ore 13, ed in seconda martedì 13 luglio, alle ore 16, per la trattazione di sette punti all’ordine del giorno.

In particolare, saranno discusse quattro delibere relative ad acquisizione al patrimonio indisponibile comunale di beni immobili confiscati, siti in località Gagliano-contrada Lenza, in via Petrosa-località Madonna del pozzo, in via Molè-località Germaneto e in via Emilia.

L’assemblea tratterà anche la proposta inerente le variazioni al bilancio di previsione finanziario 2021-2023 per l’iscrizione di fondi e contributi, previsti dal d.l. 73/2021, da nuovi finanziamenti regionali e l’applicazione di avanzo accantonato e vincolato.

(foto d’archivio)