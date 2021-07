Costanzo: ‘Arpacal, l’organismo consiliare si è riunito in Comune. L’iniziativa di Riccio è personale’

“Ho appreso dalla stampa di un incontro che stamane il presidente della commissione ambiente, Eugenio Riccio, ha tenuto presso la sede dell’Arpacal. Ritengo opportuno precisare che l’organismo consiliare si è riunito, come da calendario, a Palazzo de Nobili.

I lavori sono stati coordinati dal sottoscritto, in qualità di consigliere anziano, ed é stato discusso, con l’assessore Franco Longo, l’argomento Parco della Fiumarella già precedentemente fissato all’ordine del giorno.

L’incontro promosso, invece, dal presidente Riccio, a cui hanno partecipato anche due colleghi non componenti di commissione ambiente, é frutto di un’iniziativa personale non prevista dall’agenda dei lavori consiliari”. E’ quanto intende precisare in una nota il capogruppo di Fare per Catanzaro in Consiglio comunale Sergio Costanzo.