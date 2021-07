Costanzo: ‘Il Sole – 24 Ore certifica impietosamente il crollo del consenso di Sergio Abramo’

“Appena pochi giorni fa, in Consiglio Comunale, avevo dedicato una lettera aperta al “sindaco che non c’è”, dicendogli che ormai il suo rapporto con la città si è rotto. Sono stato profetico perché l’indagine pubblicata dal Sole-24 Ore impietosamente certifica il crollo del consenso di Sergio Abramo, ultimo dei sindaci calabresi per gradimento e uno degli ultimi in Italia.

Si, lo so bene che queste classifiche vanno prese con le pinze, ma una discesa verticale di quasi 13 punti rispetto al voto del 2017 è qualcosa che dovrebbe molto preoccupare il nostro sindaco.

Viene scavalcato da Voce, Falcomatà, Occhiuto e Limardo che vengono percepiti dai rispettivi cittadini come più presenti e attivi.

A noi non importa la classifica e non importa il futuro di Abramo, a noi importa il presente e il futuro di Catanzaro.

Non possiamo nascondere la nostra preoccupazione per l’assenza e il lassismo di questa Amministrazione che sta trascinando lentamente e inesorabilmente la città nella palude e nell’anonimato. Catanzaro non esiste più, non viene tenuta in considerazione, viene violentata ogni giorno.

La cosa più sconvolgente è l’assenza di ogni difesa. Catanzaro è sola e indifesa perché il suo sindaco non c’è più, non c’è nei momenti cruciali (vedi la battaglia sul Sant’Anna), non viene rispettato (vedi la sede regionale dell’Agenzia del Demanio e dei Monopoli), non ha alcuna voce in capitolo.

Il crollo certificato dal Sole-24 Ore lo faccia riflettere e ripensi a quanto gli ho scritto nella mia lettera aperta. Se non se la sente più di rappresentare gli interessi della città, si dimetta e si sieda in panchina ad attendere un incarico regionale.

Se ha uno scatto d’orgoglio e non vuole essere ricordato come “il sindaco che scappa”, dica che vuole completare la legislatura e in che modo vuole risvegliare un’Amministrazione che vive un coma profondo”. E’ quanto afferma in una nota il capogruppo di #farepercatanzaro in Consiglio comunale Sergio Costanzo.