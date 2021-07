Continua lo stato di agitazione del personale del Comune di Catanzaro

Ancora nessuna risposta da parte dell’Amministrazione comunale di Catanzaro alla richiesta della rappresentanza sindacale unitaria che, dopo l’assemblea dell’ultimo 21 giugno, ha proclamato lo stato di agitazione di tutto il personale chiedendo nel contempo un immediato incontro prima della prossima assemblea che sarà a breve convocata. La conferma a Catanzaroinforma viene dal coordinatore della Rsu, Umberto Cosco: “Non abbiamo avuto alcuna risposta ancora, restiamo in attesa per questa settimana, poi in ogni caso convocheremo l’assemblea con tutto il personale per decidere ulteriori misure di mobilitazione”. Il personale del Comune non adopera questi strumenti di lotta sindacale da parecchio tempo. Segno che il fisiologico dialogo serrato sta raggiungendo livelli di guardia con possibile trasformazione in aperta conflittualità. “Nell’ultimo periodo stiamo vivendo situazioni insostenibili – dice Cosco indicando lo stato degli impianti elettrici, nel suo ufficio del Settore urbanistica – anche riguardo alla sicurezza degli impianti. Ma oltre a questo, è il problema del personale è essere diventato una cosa insostenibile, in tutti i settori, anche se in alcuni con le ultime assunzioni si è riuscito a tamponare. Ma ce ne sono altri che soffrono in modo incredibile, in particolare gli uffici tecnici che nell’ultimo periodo sono stati particolarmente sotto pressione per il superbonus edilizio che ha comportato l’incremento delle già notevoli richieste che hanno nella normalità gli uffici tecnici comunali”.

Nei giorni scorsi una nota ufficiale è stata inoltrata dalla Rsu con le motivazioni dell’agitazione e con la richiesta di incontro. È stata indirizzata sindaco, all’assessore al Personale, al dirigente del Settore personale, al presidente del Consiglio comunale, alle Funzioni pubbliche di Cgil Cisl Uil, al Csa Cisal e per conoscenza al prefetto di Catanzaro.

“L’Amministrazione non ha mai voluto affrontare davvero il problema – ribadisce a Catanzaroinforma il coordinatore dell’Rsu – ma ha sempre cercato di sviarlo, posticiparlo, diminuirlo, sostenendo che era la somma di tanti piccoli problemi affrontabili giorno dopo giorno. Nell’ultimo periodo, ad esempio, hanno eliminato quel poco di smart working che rimaneva dal periodo di chiusura per Covid, adducendo la motivazione che, per l’aggravio di lavoro che c’è in questo periodo negli uffici tecnici, era necessario riprendere l’attività in presenza. Ma non è questo il vero problema: da anni siamo in attesa che venga incrementata la pianta organica. Certo, sappiamo del blocco delle assunzioni che c’è stato a livello nazionale, però subito dopo non si è fatto nulla. Anzi, quando c’è stata l’opportunità di premiare qualche dipendente con la progressione verticale che è stata ferma per dieci anni, si è agito da parte dell’Amministrazione con il freno a mano tirato fino all’inverosimile”.

Cosco racconta del concorso interno, per titoli ed esami, con commissione e valutazione finale che, in esecuzione a quanto disposto dalla legge cosiddetta “Madia”, consentiva la progressione interna ai dipendenti degli enti locali: “Ebbene, è impensabile che il 99 per cento dei dipendenti non siano qualificati a poter avere la progressione, molti dei quali svolgono già le mansioni previste nei livelli in concorso e hanno il titolo di studio. Brunetta aveva bloccato tutto, contratti e progressioni. Dopo la legge in deroga della Madia si è data la possibilità fino alla durata del contratto, che tra l’altro è già scaduto quest’anno, di poter fare queste progressioni. L’Amministrazione, dopo diverse pressioni da parte dell’Rsu, si è determinata a svolgere questa selezione verticale che consente al personale interno di aumentare la categoria di appartenenza. I motivi non riesco a immaginarli, e non posso certo entrare nel merito delle decisioni di una Commissione legittimamente formata, ma ritengo che ci sia stato un errore di valutazione, perché è impensabile che queste persone non siano idonee a svolgere mansioni su cui viceversa lavorano da anni. Il 99 per cento sono stati ritenuti non idonei, una sola persona su tutti i candidati. Abbiamo già chiesto che le procedure vengano rifatte, secondo noi hanno fatto un danno ai dipendenti e alla struttura in toto che è stata dichiarata non idonea”.

“Avevamo rinviato la nuova assemblea a dopo l’incontro con l’Amministrazione – conclude Umberto Cosco – se questo non ci sarà, la terremo settimana prossima e in quella sede verranno decise le ulteriori forme di protesta”.