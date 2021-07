Girifalco, il comitato emergenza sanità critica la giunta comunale

Il comitato emergenza sanita’ di Girifalco interroga il sindaco: “ Quale programmazione anche se in ritardo sta mettendo in atto l’amministrazione per la salute e l’igiene pubblica in vista della stagione estiva?”

Nell’intervento odierno, il sodalizio chiamano in causa la giunta guidata dal sindaco Pietrantonio Cristofaro e della sua vice con delega alla Sanita’ Alessia Burdino.

Prevenzione

In particolare, sulla prevenzione chiedono di sapere se e’ stata fatta nei tempi dovuti la disinfestazione larvale, altrimenti farla adesso non avrebbe senso, le zanzare pungono lo stesso per prevenire e controllare malattie infettive trasmissibili all’uomo attraverso la puntura di insetti vettori, ed in particolare della cosiddetta “zanzara tigre”, per non parlare della mancata derattizzazione “che si esegue durante l’anno”, il paese e pieno di ratti che camminano indisturbati attraverso le strade del paese.campagna deblatizzazione intervento preventivo per la salute pubblica. inoltre chiedono se il comune ha aderito alla delibera n.801 del 01.07.21 dell’Asp di catanzaro

Igiene e sanita’ pubblica:

Fontane pubbliche

“cannaletta” deposito di rifiuti e incuria della stessa , “monte covello”, in stato di abbandono totale dal punto di vista igienico sanitario visto il sito bisogna chiudere, “mercato settimanale” allocato nel centro abitato dove risiedono diverse famiglie non serve togliere i materiali ingombranti, bisogna sanificare la zona, a nostro parere il mercato settimanale va spostarlo non a ridosso delle abitazioni ma in un’area libera, potrebbe essere piazza “Unita’ d’Italia”.

Hub vaccinale : che fine ha fatto? Organizzato dai ragazzi della protezione civile di Girifalco, a cui va il nostro ringraziamento per l’impegno e la volontà organizzativa, siete a conoscenza dell’apertura in questi giorni di 2 hub 1 a nord (Lamezia terme) e 1 a sud Soverato) e al centro (Girifalco) ? Niente vista la posizione strategica della nostra cittadina.

Infine, dopo tutte queste domande, quesiti, dubbi e proposte di questo comitato anche in precedenza non vi dovete nascondere dietro il covid e fate finta di dialogare solo attraverso qualche social, concludendo-l’amministrazione deve dare risposte certe perche’ si tratta della salute dei nostri cittadini, se non siete in grado “dimettetevi”.