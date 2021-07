Regionali, il Pd potrebbe giocarsi la carta del calciatore famoso: Massimo Mauro

Secondo “Il Fatto Quotidiano” il Pd potrebbe giocarsi la carta Massimo Mauro per la candidatura alla guida della Regione. Stando alle tesi della giornalista Wanda Marra è di questi giorni il contatto con Massimo Mauro, calabrese, ex giocatore della Juve ma, anche, commentatore per Sky ed ex deputato del Pd. Secondo quanto riferito dalla testata nazionale, ieri sera si sarebbe dovuta tenere una cena per cercare di capire se ci sono dei margini per convincere lo sportivo ad accettare un’eventuale offerta. Offerta non ancora ufficializzata, si tratta per ora di un tastare il terreno per capire l’eventuale disponibilità.

La caccia al candidato del centrosinistra era partita con Nicola Irto ed Enzo Ciconte fino al niet di Maria Antonietta Ventura.