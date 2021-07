Bordino (Ncdu): “Occhiuto ha tre grandi problemi con cui misurarsi, se eletto le saprà affrontare”

Alcuni spunti di riflessione per il programma politico-amministrativo di Roberto Occhiuto da Vito Bordino del nuovo Cdu, un grande piano finanziario per consentire ai Comuni radicali interventi connessi all’approvigionamento idrico e alle reti distributrici interne; – un piano pluriennale di sistemazione idrogeologica è messa in sicurezza del nostro fragile territorio; – un piano pluriennale ma radicale di risoluzione del problema della depurazione.

Sono tre grandi problematiche che attanagliano da decenni la nostra Calabria e che sono, certamente assieme ad altri ma i cui disagi sono quotidianamente avvertiti, priorità delle priorità. Sono certo che Roberto Occhiuto ha conoscenza di queste problematiche e che avrà la sensibilità di volerle e saperle affrontare con decisione e con il supporto europeo e nazionale perché la Calabria ne venga finalmente fuori, gradualmente e risolutivamente, e peraltro con indiscutibili benefici sociali e anche con ricadute positive economiche e occupazionali.

E mi permetto di aggiungere che tali problemi se risolti, sia pure con la ovvia gradualita, costituiranno un serio corroborante alle tante altre potenzialità della nostra bellissima Regione.”