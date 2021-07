Emendamenti Forza Italia per tirocinanti, Abramo elogia “l’ottimo lavoro di Occhiuto”

Dichiarazione del sindaco Sergio Abramo:

“Gli emendamenti al decreto Sostegni, che sono stati approvati in commissione Bilancio della Camera, testimoniano l’ottimo lavoro portato avanti in Parlamento da Roberto Occhiuto. Sono la rappresentazione concreta di cosa significhi intervenire in favore della Calabria: gli 85 milioni previsti serviranno a tutelare tutti quei giovani o precari – e nella nostra regione sono tanti fra tirocinanti di inclusione sociali e ministeriali – che rischiavano di vedere sempre più compromesso il proprio futuro.

Era proprio su questo tema che, nelle mie funzioni di presidente della Provincia, stavo lavorando per convocare l’Assemblea dei sindaci, richiesta ad hoc dal primo cittadino di Sellia Davide Zicchinella. Avendo condiviso le preoccupazioni di Zicchinella, pensando ai vari piccoli centri della provincia che vanno avanti grazie ai loro tirocinanti, non posso che essere pienamente soddisfatto per gli emendamenti varati in commissione su proposta dei deputati azzurri del capogruppo Occhiuto: in questo modo sarà data una risposta sicura agli enti locali, ma soprattutto saranno fornite maggiori garanzie e dignità a tanti lavoratori giovani o precari che ne avevano assolutamente bisogno”.