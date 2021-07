Magorno: dopo 50 giorni il Pd cerca sindaco-candidato

“Il Pd cerca un sindaco per la Calabria. Le ultime notizie relative a questa incredibile ricerca del candidato a governatore certificano la bontà della nostra proposta. Da oltre un mese siamo in campo con l’idea de #ilSindacodellaCalabria, ma nessuno ha mai voluto darci ascolto. Hanno sprecato quasi 50 giorni. Perché?”. Così in un post su Facebook il senatore IV, candidato a Presidente della Regione Calabria, Ernesto Magorno.