Botricello, Consiglio comunale straordinario sulla nuova statale 106

Nuova statale ionica tra Simeri e Crotone: il Consiglio comunale di Botricello non lascia nulla di intentato. Il civico consesso botricellese, convocato su esplicita istanza dei gruppi di minoranza, ha messo nero su bianco le priorità dell’importante via di comunicazione pensata per migliorare viabilità e sicurezza tra la provincia di Catanzaro e quella di Crotone.

Un documento congiunto, stilato dalle fazioni politiche e aperto contributo popolazione, focalizza l’attenzione su quattro interventi prioritari : rimodulazione progetto per avvicinarlo a Botricello, ammodernamento sui tratti fra le arterie, nuova cartellonistica stradale e sostegno alle attivita commerciali.

Il primo cittadino Michelangelo Ciurleo e la Giunta si sono anche impegnati a promuovere iniziative atte a limitare i danni che potrebbero derivare da una minor circolazione stradale. Botricello non dice di no a priori alla nuova 106, ma esige concertazione.